Devolver Digital dice quando svelerà un nuovo indie, del team di My Friend Pedro

Precisamente, viene indicato che venerdì - ovvero il 21 febbraio - ci sarà modo di scoprire qual è il nuovo gioco in sviluppo presso il team di My Friend Pedro.

Gli indie sono spesso fonte di novità e idee uniche e non a caso negli anni si è creato un ampio gruppo di appassionati di Devolver Digital , un editore con uno stile sopra le righe che ha più volte dimostrato di avere occhio per i giochi di qualità. Se anche voi vi annoverate tra i fan di questo publisher, allora sarete felici di sapere che presto svelerà un nuovo videogioco .

L'annuncio di Devolver Digital

Non ci sono particolari dettagli riguardo a ciò che possiamo aspettarci, ma la frase "it's a bang bang banger" lascia intendere che si tratta di qualcosa a tema sparatutto. Le parole "bang bang" sono l'onomatopea per lo sparo e "banger" invece è un termine usato per indicare qualcosa di qualità. Ovviamente in inglese si crea un facile gioco di parole. Si tratta di una speculazione, ovviamente, ma My Friend Pedro è un gioco basato sulle armi da fuoco, quindi non è impossibile che il nuovo titolo dello stesso team proponga qualcosa di simile.

Ricordiamo che My Friend Pedro è un gioco nel quale vestiamo i panni di un killer che parla con una banana (Pedro, per l'appunto). In termini di gameplay, si tratta di un gioco a scorrimento orizzontale nel quale dobbiamo eliminare una serie di nemici con mosse acrobatiche, sparando e schivando i colpi avversari. Potete leggere la nostra recensione di My Friend Pedro per saperne di più.