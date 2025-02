Amusement Arcade Toaplan disponibile, con un gioco in regalo

Come ci ricorda la descrizione ufficiale, Toaplan fu uno sviluppatore di videogiochi arcade molto popolare negli anni '80 e '90, che ebbe un'enorme influenza sul genere degli sparatutto classici . Amusement Arcade Toaplan permette di giocarne ben 24, progettando ed espandendo la propria sala giochi con cabinati e altri oggetti decorativi.

È disponibile per sistemi iOS e Android l'applicazione hub Amusement Arcade Toaplan , che dà accesso ai classici da sala giochi della storica compagnia giapponese . Come incentivo viene anche regalato un gioco completo: lo sparatutto Truxton, che sicuramente avrete sentito nominare se siete degli appassionati di retrogaming.

I giochi inclusi

Le caratteristiche principali dell'applicazione, parlano della possibilità di giocare con diversi orientamenti dello schermo, applicando diversi filtri all'immagine. Ci sono inoltre opzioni per modificare la difficoltà dei giochi, per aggiungere vite e continue extra e tante opzioni di personalizzazione legate alla sala giochi.

Contenuti gratuiti

Truxton (1988)



Versioni Demo (i giochi sono acquistabili):



Tiger Heli (1985)



Flying Shark (1987)



Wardner (1987)



Snow Bros. (1990)



Teki Paki (1991)

Acquistabili (Ogni gioco include un cabinato e un oggetto da posizionare nella sala giochi virtuale.)

Guardian (1986)



Slap Fight / Alcon (1986)



Twin Cobra (1987)



Rally Bike (1988)



Hellfire (1989)



Twin Hawk (1989)



Demon's World (1989)



Zero Wing (1989)



Fire Shark (1989)



Out Zone (1990)



Vimana (1991)



Ghox (1991)



Truxton II (1992)



Fixeight (1992)



Dogyuun (1992)



Grind Stormer (1993)



Knuckle Bash (1993)



Batsugun (1993)



Snow Bros. 2 (1994)

Come detto, l'Amusement Arcade Toaplan è disponibile per sistemi Android, scaricabile da Google Play, e per sistemi iOS, scaricabile da App Store.