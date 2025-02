Unicorn Overlord per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

Scopri Unicorn Overlord, il nuovo strategico RPG di SEGA e Vanillaware, in offerta a 39,30€ invece di 46,78€. Un viaggio epico in un mondo pieno di vita, con oltre 60 personaggi reclutabili e un sistema di combattimento profondo e strategico. Puoi trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. L'offerta attuale su Unicorn Overlord lo porta a 39,30€, con uno sconto del 16% sul prezzo mediano. Questo è un prezzo ottimo considerando che è il minimo storico. Inoltre, l'acquisto è venduto e spedito da Amazon, con la sicurezza del reso gratuito entro 14 giorni.

Un viaggio epico tra cinque nazioni

In Unicorn Overlord vestirai i panni di un giovane eroe chiamato a riunire un regno in frantumi. Attraverserai cinque nazioni diverse, ognuna con la propria cultura e i propri personaggi, in una storia ricca di gesta eroiche e battaglie strategiche. Il mondo di gioco è vasto e vibrante, con città da esplorare, missioni da completare e un sistema di reputazione che influenzerà il tuo viaggio.

L'aspetto più affascinante di Unicorn Overlord è il suo sistema di combattimento tattico a turni, con unità animate in stile Vanillaware e una profondità strategica che lo rende uno dei migliori RPG tattici dell'anno. Puoi comporre il tuo esercito scegliendo tra oltre 60 personaggi, inclusi umani, elfi, bestie giganti e creature angeliche. Se ami giochi come Fire Emblem o Tactics Ogre, questa avventura è perfetta per te! Per ulteriori informazioni, trovi a questo link la nostra recensione.