Panic Delivery è il nuovo gioco del team di Daymare 1998 ed è un gioco cooperativo online

Invader Studios (Daymare) ha annunciato Panic Delivery , il suo nuovo gioco. Si tratta di un mix di horror e comicità in una struttura cooperativa multigiocatore che viene descritta come "caotica". I giocatori vestono i panni di correzioni disperati che cercano di completare pericolose consegne in un mondo post-apocalittico dominato da dei mostri.

I dettagli su Panic Delivery

Panic Delivery propone dungeon generati proceduralmente, con diverse trappole, mappe e mostri. Si potrà giocare insieme a tre amici oppure da soli. Lo scopo è trasportare dei pacchi prima di essere eliminati. Sarà anche possibile personalizzare il proprio personaggio con vari abiti, accessori ed elementi cosmetici così da renderci unici. Il gioco vuole offrire un mix di scene tese, azione senza freni e situazioni assurdamente comiche. Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio.

Dovremo lavorare in squadra, comunicando in chat vocale per organizzarci e difendendoci dai mostri usando armi dalla distanza o corpo a corpo. Avremo anche strumenti per l'esplorazione e il movimento, ad esempio alcune armi potranno modificare il terreno, creare distrazioni per i nemici o allontanarli: alle volte scappare è la scelta migliore. Trovando zaini migliori e altri strumenti potremo rendere più semplice completare le missioni.

Il team ha anche confermato che sarà pubblicata una demo durante il venturo Steam Next Fest, che sarà attivo dal 24 al 3 marzo.