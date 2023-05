Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Hideo Kojima non è coinvolto nel progetto in nessun modo

Hideo Kojima, l'autore di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, non è coinvolto in alcun modo nel remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, presentato da Konami durante il recente PlayStation Showcase. Otre a lui non è stato contattato nemmeno l'artista Yoji Shinkawa, noto per aver dettato lo stile visivo della serie.

La conferma è arrivata da un rappresentante dell'editore giapponese, che ne ha parlato ai microfoni di IGN.com, affermando brevemente: "Non sono coinvolti. Comunque, il team di sviluppo lavorerà duramente per creare il remake e le conversioni (della Metal Gear Solid: Master collection), così che possano essere apprezzate su più piattaforme da sempre più giocatori in tutto il mondo."

Per chi non lo sapesse, insieme a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato annunciato anche il primo volume della Metal Gear Solid: Master Collection, che includerà edizioni rimasterizzate di Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater e Metal Gear 1 e 2. La raccolta uscirà nell'autunno del 2023.

Di sviluppare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si stanno occupando degli interni di Konami, coinvolti nella produzione dei titoli originali, che collaboreranno con lo studio di sviluppo Virtuos, già assoldato per aiutare nella realizzazione di alcuni dei vecchi episodi.

La scelta di iniziare a lavorare ai remake da Metal Gear Solid 3 è stata motivata dal fatto che cronologicamente è l'inizio della serie. Questo fa capire come è probabile che per i remake successivi si proceda proprio in ordine cronologico, ignorando la numerazione originale. Konami ha comunque dichiarato che darà ascolto ai fan per i capitoli successivi, quindi tutto è possibile.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.