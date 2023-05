Ratchet & Clank: Rift Apart, la versione PC costa 59,99€, scopriamo anche i bonus per chi lo prenota

La pagina Epic Games Store di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC riporta delle informazioni assenti sulla pagina Steam. Prima fra tutte il prezzo, che sarà di 59,99€ contro i 79,99€ della versione PS5. Si tratta di ben 20€ in meno, non pochi.

Vengono anche riportati i bonus per chi prenoterà il gioco, che riportiamo qui di seguito:

Pre-acquista e ottieni l'accesso anticipato ai seguenti oggetti di gioco, normalmente ottenibili avanzando nel gioco:

Arma Pixelatore (Pixelizer)

Fai saltare in aria i tuoi nemici rispedendoli nell'era 16-bit con quest'arma da fuoco rétro.

Set armatura di Carbonox

L'armatura più amata fa il suo grande ritorno: indossala per avere la meglio in ogni scontro.

Come leggibile nel testo ufficiale, ma vale la pena di ribadirlo, entrambi i contenuti saranno ottenibili anche avanzando nel gioco.

Per il resto anche Epic Game Store non riporta i requisiti di sistema come Steam. Peccato, perché sarebbe stato interessante sapere se è obbligatorio possedere un SSD per giocare o se andrà bene anche un hard-disk meccanico, magari accoppiato a 32GB di RAM.