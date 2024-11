Ratchet & Clank: Rift Apart è in sconto su Instant Gaming per PC

Ratchet & Clank: Rift Apart è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 26.89€ rispetto al prezzo originale di 60€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 32.80€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Torna il duo più amato dell'universo PlayStation in una straordinaria avventura che sfrutta al massimo le potenzialità del PC . Esplora mondi mozzafiato, sfrutta un arsenale di armi uniche e immergiti in una narrazione ricca di azione ed emozioni, mentre combatti per salvare il multiverso da una minaccia interdimensionale.

Esplora il multiverso

Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutta tutte le tecnologie più avanzate del PC per offrire un'esperienza visiva e di gameplay senza precedenti. Con il supporto a risoluzioni ultrawide (fino a 48:9 per configurazioni a triplo monitor) e il ray-tracing per riflessi e ombre, ogni dettaglio del gioco prende vita in modo incredibile.

Usa il controller DualSense per vivere ogni esplosione e vibrazione grazie al feedback aptico, oppure scegli mouse e tastiera per una personalizzazione completa dei comandi. Esplora mondi esotici, combatti con gadget futuristici e incontra nuovi personaggi come Rivet, una Lombax coraggiosa proveniente da un'altra dimensione.