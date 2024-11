La data di uscita di Chernobylite su Nintendo Switch annunciata con un trailer

Per le spedizioni avremo modo di reclutare compagni esperti e assegnare loro incarichi per la raccolta di risorse, l'esplorazione di nuovi scenari e l'eliminazione di eventuali minacce, cercando di gestire la base per soddisfare le loro esigenze e compiere scelte che andranno a determinare la loro lealtà nel tempo.

Uscito nel 2021 su PC, PS4 e Xbox One , con le versioni PS5 e Xbox Series X|S a seguire, Chernobylite offre un'esperienza in cui è possibile costruire e personalizzare la propria base, espandere l'equipaggiamento attraverso la raccolta e la creazione di oggetti, nonché sbloccare utili potenziamenti.

Chernobylite ha una data di uscita su Nintendo Switch , annunciata da The Farm 51 e Untold Games con il trailer che potete vedere qui sotto: la Complete Edition del gioco sarà disponibile su eShop in formato digitale a partire dal 13 dicembre.

Ritorno nella Zona

Come avrete letto nella nostra recensione di Chernobylite, il titolo di The Farm 51 ci catapulta nella Zona di Esclusione, mettendoci alle prese con situazioni ad alta tensione in cui verremo chiamati a muoverci furtivamente ed eventualmente combattere per sopravvivere.

Dovremo muoverci silenziosamente per evitare di essere rilevati, esplorare scenari pieni di insidie e scontrarci con avversari sempre più forti e pericolosi, cercando di volta in volta di tornare alla base in vita per poter conservare il bottito racimolato fino a quel momento.

In Chernobylite nessuna partita è uguale all'altra, grazie alle scelte che finiscono per condizionare gli eventi della storia e produrre epiloghi differenti.