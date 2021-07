Chernobylite, la recensione

L'anima del gioco è più da GdR con una fortissima componente di sopravvivenza, alla quale si accodano orrori che il disastro nucleare ha causato (e tante altre spiegazioni fisico/scientifiche che non sapremmo riportare nemmeno volendo, data la complessità). Chernobyl non è certo un elemento nuovo nell'immaginario, videoludico e non, ma l'esperienza si è rivelata in questo caso molto coinvolgente grazie a una ricostruzione incredibilmente fedele e immersiva, nel suo desolante terrore. Tra creature d'incubo e soldati governativi, la ricerca della verità da parte di Igor si rivelerà molto più complessa di quanto possa sembrare.

Con queste premesse si apre il nostro viaggio nella Zona di Alienazione, che diventerà il cuore dell'intera esperienza di Chernobylite: non è un horror puro, anzi, dopo ore e ore spese a vagare senza sosta per i territori desolati attorno a Chernobyl l'impressione che abbiamo avuto è stata quella di un Fallout elevato alla potenza dei suoi momenti più inquietanti.

26 aprile 1986. Il giorno in cui la catastrofe nucleare di Chernobyl cambiò per sempre la vita di 350.000 persone: tra loro anche Igor, giovane e appassionato fisico che lavorava nella struttura. Anche a lui il disastro ha tolto qualcosa di prezioso, la sua fidanzata Tatyana, e dopo essere stato tormentato dai fantasmi del passato per trent'anni, decide che è arrivato il tempo di metterli a tacere cercando quelle risposte che sembrano volere.

Adattati, combatti, sopravvivi

I desolanti paesaggi di Chernobylite.

Come anticipato, Chernobylite è soprattutto un GdR con forte enfasi sulla sopravvivenza: dovremo imparare a muoverci con cautela all'interno della Zona di Alienazione, cercando risorse che possano tornarci utili, valutando se e quando entrare in combattimento, come farlo nel caso fossimo costretti e soprattutto pensare a come crescere, per tornare sul campo più forti di prima.

Ogni azione di Igor, infatti, che sia la raccolta di risorse, la risoluzione di eventi, l'uccisione di nemici o il completamento della missione principale, ci permette di guadagnare punti esperienza che a loro volta si convergono in punti abilità da spendere parlando con i compagni di squadra. L'obiettivo del protagonista è infatti molto preciso: salvare Tatyana, che, pur essendo scomparsa da trent'anni, lui è sicuro di trovare nelle mani del governo. Per farlo bisogna soddisfare i requisiti del piano di azione, tra i quali bisogna mettere insieme una squadra di cinque elementi: ognuno di loro sarà in grado di insegnarci tecniche precise legate al loro background e alla loro vita a seguito del disastro di Chernobyl, attraverso un breve allenamento sul campo. Sta a noi, in base allo stile di gioco che adotteremo, scegliere come crescere e su quali aspetti focalizzarci, tenendo però presente che Igor non è un soldato: sebbene sappia uccidere, farlo potrebbe avere ripercussioni sulla sua psiche, elemento fondamentale da tenere d'occhio assieme alla salute.

Avere un piano d'azione e dei compagni significa, di riflesso, avere anche una base operativa da dove dirigere le operazioni. Questo è sostanzialmente l'hub di Chernobylite, al quale tornare dopo ogni missione, e che da semplice magazzino in disuso va trasformato in un vero e proprio rifugio dove non solo noi, ma anche i nostri compagni sentano di appartenere: prenderci cura di loro tanto quanto di Igor è fondamentale per evitare animosità ma, soprattutto, che lascino il gruppo nel caso si trovassero fin troppo in disaccordo con noi. Dobbiamo ammettere che non ci è capitato di rovinare i rapporti a tal punto, tuttavia proprio perché si è liberi di prendere le decisioni che si vuole, c'è la possibilità che qualcosa vada storto.

Migliorare la base è fra gli elementi più coinvolgenti del gioco, poiché strettamente legato alla raccolta di risorse, che a loro volta possono però essere ottenute con maggiore efficacia proprio costruendo macchinari adatti alla creazione di oggetti utili sul campo. Uno influenza l'altro, insomma, e trovare il giusto equilibrio, soprattutto in termini di priorità è una grossa parte del divertimento. Il senso di progressione si percepisce, al punto tale che verso la fine ci si sente forti a sufficienza da usare meno cautela di quanta non ne avremmo utilizzata all'inizio: avremmo preferito che il gioco ci tenesse più in tensione, ma nel complesso ha senso che, più ci avviciniamo al nostro obiettivo principale, Igor si rafforzi. Di contro, è altrettanto vero che se non ci prendiamo qualche rischio all'inizio, esplorando più del dovuto o mettendoci in situazioni di pericolo ma a fronte di una grossa ricompensa, la progressione è lenta e difficile, dovendo anche pensare al benessere dei compagni.

Chernobylite, la nostra squadra quasi al completo

Come avrete capito, Chernobylite non è un GdR open world a cui ormai siamo fin troppo abituati, bensì un'esperienza centellinata in missioni più o meno brevi all'interno della Zona di Alienazione. Le aree si scoprono a mano a mano che si procede con la trama principale ma, alla lunga, finiscono per essere sempre le stesse in un circolo ripetitivo dove poco cambia: ciascuna mappa ha con sé, oltre all'obiettivo di missione, anche degli eventi casuali che possono farci guadagnare punti esperienza e risorse aggiuntive, quando non oggetti legati strettamente alla progressione della storia. Ovviamente, tutto quello che facciamo durante una missione, fosse anche solo scoprire una zona alla quale non possiamo accedere perché, ad esempio, ci mancano i grimaldelli per scassinare l'ingresso, rimane in memoria e qualora dovessimo tornare troveremo l'icona segnata sulla mappa.

Ciò significa che presto o tardi nell'area in questione rimarrà ben poco da fare, al di là dell'ovvia raccolta risorse, e future missioni principali ambientate in quel punto saranno affrontate andando da punto A a punto B, senza perdersi via in altro poiché l'abbiamo già risolto in precedenza. Il fatto che ci siano segnalini sulla mappa, tuttavia, non ci obbliga a seguire solo e soltanto quelli: analizzandola si può anche intuire dove potrebbero esserci potenziali risorse in base alla posizione o alla grandezza di alcuni edifici. Le icone servono solo a indicare eventi di rilievo, o dove siamo sicuri di trovare qualcosa, ma l'esplorazione e in che modo gestirla è demandata totalmente a noi.

La trama procede attraverso una serie di missioni principali, alle quali potremmo volendo assegnare i compagni (che possono, anzi devono, essere impiegati delle secondarie) ma si tratta di incarichi delicati da gestire di persona; non solo per le possibilità di successo basse che di solito gli altri personaggi avrebbero ma anche per controllare personalmente la zona e assicurarci di trovare qualunque indizio possa tornarci utile. Dovendo seguire alla lettera le necessità del piano, saremo chiamati a trovare specifici indizi che ci aiutino nelle nostre indagini senza però avere idea di dove siano e quanti: seguendo le icone degli eventi è probabile incappare in uno di questi, perciò spesso il completamento di una mappa è necessario per non doverci tornare in seguito.

Sebbene libera, l'esplorazione non può esattamente essere condotta con i nostri tempi: poiché Igor è un fisico che sta cercando risposte scomode, il governo ha messo sulle sue tracce uno Stalker e non uno della mutua a quanto pare. Più tempo trascorreremo all'interno di una missione, più la sua comparsa si farà probabile e potremo capirlo dal lento manifestarsi di un'anomala tempesta: è il nostro conto alla rovescia privo di numeri, nel momento in cui vediamo il cielo scurirsi e lampi e tuoni prendere il sopravvento, la soluzione migliore sarebbe tornare alla base tramite wormhole, che possiamo attivare in qualunque momento. Se però lo Stalker dovesse manifestarsi, l'unica scelta sarà provare a scappare o combatterlo.