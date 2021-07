GIGABYTE AORUS FV43U: la recensione del monitor 4K 43 pollici e 144 Hz con un prezzo abbordabile

Parliamo del secondo caso con la recensione di un monitor da gioco da 43 pollici che ha come missione quella di abbassare il prezzo per il 4K a 144 Hz con copertura elevatissima del colore. Tutte caratteristiche che, assieme a qualche inevitabile compromesso funzionale al prezzo, sono al centro della nostra recensione del GIGABYTE AORUS FV43U .

Con l'evoluzione dell'hardware sia i PC che le console sono arrivati al 4K, cosa che ha portato alla nascita di televisori pensati anche per i computer, ormai dotati di pieno supporto per il pad e il gaming da divano, e di monitor di grandi dimensioni progettati anche per supportare le console di ultima generazione.

Le funzioni includono ovviamente Picture-in-Picture e Picture-by-Picture con due sorgenti video differenti, caratteristica immancabile ormai per gli schermi di grandi dimensioni di buon livello, e una sfiziosa dashboard che, in combinazione con cavo USB Type-B e applicazione Sidekick, permette di mostrare a schermo i parametri di funzionamento del PC tra temperature, frequenze, velocità delle ventole e utilizzo di CPU e GPU, oltre ai DPI del mouse in caso si utilizzi un modello AORUS compatibile.

Tutto condito da un telecomando e da un comodo stick che permettono di accedere a una valanga di funzioni tra cui taratura del colore a sei variabili, svariate tecnologie per la gestione del contrasto, i classici mirini, il timer di spegnimento, il contatore dei frame e la comodissima funzione di auto-aggiornamento. Anche in questo modello ritroviamo inoltre l'overdrive con 5 modalità che vanno da spento alla velocità massima, quattro modalità HDR automaticamente disponibili una volta attivata la tecnologia e la tecnologia KVM che permette di controllare diversi dispositivi a partire da una sola accoppiata di mouse e tastiera collegati allo schermo.

Il display GIGABYTE AORUS FV43U non è un tipico monitor e non è neppure un televisore, ma combina caratteristiche provenienti da entrambe le tipologie in cerca della combinazione tra versatilità, gaming di alta qualità e prezzo. Da qui l'assenza del classico sostegno da schermo per PC che lascia il posto a una base da televisore composta da due semplici piedi fissi, privi di qualsivoglia meccanismo ergonomico.

Il design

Un pannello tutto sommato leggero in relazione alle dimensioni

Con i suoi 10 Kg di peso, lo schermo GIGABYTE risulta facile da trasportare, complici due piedi di supporto in metallo che riducono peso e ingombro rispetto a un monitor classico. Ma la mancanza di ergonomia e le dimensioni generose rendono più complicato piazzarlo su una normale scrivania. Inoltre è bene avere un posto discretamente fresco, visto che la grossa grata che si estende per quasi tutta la parte superiore del retro, non previene il surriscaldamento dello schermo e delle cornici superiori, tra l'altro non particolarmente sottili.

Ma sono in metallo e godono di un'ottima qualità costruttiva al pari del resto dello schermo, in plastica nera e ruvida fatta eccezione per due rilievi trapezoidali sul retro al centro dei quali spicca il logo lucido AORUS, pensati per ospitare la connettività, tutta posizionata comodamente ai lati. Per il resto linee e forme sono sobrie per un modello che punta più sullo schermo che sugli extra in modo da contenere il prezzo. Costa infatti sensibilmente meno non solo degli schermi FALD, ma anche di schermi dalle caratteristiche e dimensioni pressoché identici.

Un comodo stick, più che sufficiente per navigare un menù fruibile e accattivante

Inoltre il rivestimento anti-riflesso non è dei più efficaci e si aggiunge alle potenziali scomodità di un monitor il cui posizionamento deve essere pianificato con una certa perizia. Ma ci sono anche delle scelte di design molto interessanti tra cui un telecomando e la summenzionata connettività piazzata ai lati, alimentazione inclusa. Inoltre non manca un dettaglio sfizioso sul frontale: una scatolina trasparente, sotto al bordo della cornice, al centro della quale troviamo il comodo stick che consente di navigare nell'ottimo menù GIGABYTE, non solo estremamente fruibile, ma pieno di opzioni e appagante anche per la vista.