OnePlus Nord 2 5G: disponibile su Amazon il nuovo smartphone di punta per la fascia media

Finalmente in vendita, lo smartphone OnePlus Nord 2 5G se l'è cavata alla grande nella nostra recensione, con una promozione altisonante dovuta a un ottimo rapporto tra il prezzo e un'offerta che include un impianto grafico molto valido.

Anche questo modello, come da tradizione OnePlus, è disponibile in due varianti differenziate per memoria e spazio di archiviazione. Il OnePlus Nord da 8 GB di RAM e 128 GB di storage è disponibile su Amazon a 399 euro, nelle colorazioni Blue Haze e Grey Sierra. Il OnePlus Nord da 12 GB di RAM e 256 GB di storage è invece disponibile su Amazon a 499 euro, anche in questo caso nelle colorazioni Blue Haze e Grey Sierra.

Entrambi i modelli montano uno schermo AMOLED FHD+ da 90 Hz, tripla fotocamera da 50 MP con grandangolo e stabilizzazione ottica, batteria da 4500 mAh e ricarica rapida Warp Charge da 65 watt che permette di portare lo smartphone dall'1% al 100% di autonomia in 30 minuti.

OnePlus Nord 2 5G vanta un'ottima scheda tecnica

