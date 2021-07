Back 4 Blood: il trailer dell'open beta conferma le date dei test in agosto

L'open beta di Back 4 Blood sta per iniziare, con le date dei due test successivi che vengono confermate nel nuovo trailer dedicato proprio alle sessioni di prova in arrivo ad agosto 2021, come annunciato in occasione dell'E3 2021.

Per chi non avesse seguito la questione, lo sparatutto cooperativo di Turtle Rock Studios potrà essere provato in beta dal 5 al 9 agosto 2021 e in una seconda sessione dal 12 al 16 agosto, con la prima come early access a numero chiuso e la seconda considerata come open beta pubblica ufficiale, aperta a tutti.



Entrambe le sessioni di prova sono previste per tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, con cross-play attivo. Potete candidarvi alle sessioni di prova sul sito ufficiale di Back 4 Blood a questo indirizzo, se invece procedete con il preorder potete accedere anche alla sessione early access dei primi di agosto.

Sviluppato da alcuni dei creatori di Left 4 Dead, Back 4 Blood è proprio un successore spirituale di tale gioco, proponendo azione shooter cooperativa con un gruppo di giocatori posti alle prese con orde di zombie e creature varie, in diverse mappe.

Abbiamo visto un trailer per la modalità PvP Sciame all'E3 2021, mentre un altro, più recente, ha mostrato il supporto per DLSS di Nvidia e altre caratteristiche PC.