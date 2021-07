Back 4 Blood: trailer svela il supporto per DLSS di Nvidia e altre caratteristiche PC

Warner e Turtle Rock Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Back 4 Blood per svelare le caratteristiche esclusive della versione PC, tra le quali il supporto per il DLSS di Nvidia, disponibile sin dal lancio.

Tra le altre caratteristiche PC, spiccano il rendering nativo a 4K (sui sistemi in grado di farlo girare), il framerate sbloccato e il supporto per i monitor ultra wide e per il multi monitor.

Se non sapete cos'è il DLSS, leggete la spiegazione data da Nvidia stessa:

Il Deep Learning Super Sampling aumenta il frame rate generando immagini belle e nitide nei videogiochi. Questa tecnologia fornisce ai giocatori la possibilità di massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione di uscita. Solo il DLSS è in grado di offrire grandi guadagni in termini di prestazioni mantenendo una qualità dell'immagine paragonabile a quella nativa in tutte le risoluzioni, anche a 1080p.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Back 4 Blood sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.