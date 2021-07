Doki Doki Literature Club Plus! ha venduto più di 500.000 copie, Monika ringrazia

Doki Doki Literature Club Plus! ha venduto più di 500.000 copie tra tutte le piattaforme. A darne l'annuncio sono stati il publisher Serenity Forge e lo sviluppatore Team Salvato, ovviamente entrambi soddisfatti per il risultato. Anche Monika è felice, ma questa è un'altra storia.

Doki Doki Literature Club Plus! è stato lanciato alla fine di giugno. Si tratta di una versione riveduta e corretta di una visual novel di culto completamente gratuita, Doki Doki Literature Club!, che tanto fece parlare di sé al momento dell'uscita per i suoi contenuti estremi e per la sua qualità narrativa.

Da notare che le vendite sono andate molto bene nonostante Doki Doki Literature Club Plus! non sia ancora disponibile in formato fisico (lo sarà il 31 agosto 2021).

Doki Doki Literature Club Plus! è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PS4 e PS5.