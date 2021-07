PS5: prima revisione hardware appare in un negozio giapponese, potrebbe arrivare a fine luglio 2021

Un negozio giapponese ha messo a listino la prima revisione hardware di PS5. Nello specifico si tratta di una revisione del modello solo digitale, che sarà praticamente identico all'originale, anche se peserà 300g in meno e avrà delle viti diverse.

Di fatto non stiamo parlando di un nuovo modello di PS5, ma di un revisione che ha come fine l'aumento della produzione di unità della console. Quindi i cambiamenti dovrebbero essere finalizzati tutti a evitare alcuni colli di bottiglia incontrati dai modelli attuali in fabbrica, per così dire.

La revisione hardware di PS5 ha come codice identificativo CFI-1100B, che è solo leggermente diverso da quello originale: CFI-1000B. Design, prezzo e caratteristiche tecniche rimangono invariate.

È probabile che Sony non pubblicizzi nemmeno troppo questa revisione, visto che non ha fini particolari per i consumatori, a parte quello di rendere più facile trovare unità nei negozi. Non ci troviamo quindi di fronte a un'operazione simile a quella fatta da Nintendo con Nintendo Switch OLED o a Sony stessa con PS4 Slim, ma a qualcosa di completamente diverso.