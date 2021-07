Yu-Gi-Oh!: Konami ha annunciato tre giochi per sistemi mobile e Nintendo Switch

Konami ha annunciato ben tre nuovi giochi del franchise Yu-Gi-Oh! in un colpo solo: Yu-Gi-Oh! Master Duel per mobile e sistemi casalinghi, Yu-Gi-Oh! Rush Duel per Nintendo Switch e Yu-Gi-Oh! Cross Duel per sistemi mobile. Inoltre ha annunciato che presto il mondo dell'anime Yu-Gi-Oh! Arc-V arriverà su Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è sostanzialmente la versione digitale del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, come specifica anche il comunicato ufficiale:

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL permetterà a giocatori vecchi e nuovi di godere dell'esperienza completa del popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) in formato digitale. Duellanti di tutto il mondo potranno competere in incredibili Duelli, intensi da giocare ed emozionanti da guardare. A differenza degli altri titoli Yu-Gi-Oh! che hanno ripreso elementi di manga e anime, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ruota completamente attorno a Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI e si annuncia come il titolo digitale più completo mai uscito dedicato al mondo di Yu-Gi-Oh! TCG.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android - e, per la prima volta in assoluto per un titolo di Yu-Gi-Oh!, vanterà una stupefacente grafica 4K sui dispositivi compatibili.

Yu-Gi-Oh! Rush Duel è una nuova avventura per Nintendo Switch basata sull'anime Yu-Gi-Oh! Sevens.

Esplorate il vibrante mondo dell'anime di Yu-Gi-Oh! SEVENS, attualmente in programmazione in Giappone, e scoprite un nuovo e divertente modo di duellare in Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL per Nintendo Switch. Basato sul gioco di carte RUSH DUEL, disponibile dallo scorso anno in Giappone, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL utilizza un nuovo e divertente set di regole che permette di continuare a pescare ed Evocare! Preparatevi a Duelli imprevedibili, durante i quali la marea può cambiare molto rapidamente...

I Duellanti potranno collezionare la carte di RUSH DUEL, costruire il loro Deck, affrontare i protagonisti di Yu-Gi-Oh! SEVENS e sfidare amici e Duellanti di tutto il mondo. Tutto questo e molto altro vi aspetta in Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL, in uscita questo autunno in America ed Europa.

Yu-Gi-Oh! Rush Duel, il logo

Yu-Gi-Oh! Cross Duel è un progetto mobile di cui è stato detto soltanto che farà confrontare quattro giocatori alla volta.

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL porta tutto a un nuovo livello, con incredibili scontri tra quattro Duellanti. Presto saranno svelati tutti i dettagli su questo nuovo entusiasmante progetto Yu-Gi-Oh!, in uscita in tutto il mondo su dispositivi iOS e Android.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel, il logo

Infine, Konami ha dato qualche numero di Yu-Gi-Oh! Duel Links, che è stato scaricato da più di 140 milioni di persone in tutto il mondo, con 65 miliardi di carte collezionate e più di 6 miliardi di duelli combattutil. Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile per PC, sistemi iOS e sistemi Android.