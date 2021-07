PS5: Haven Games, lo studio di Jade Raymond, sta sviluppando un GaaS online, un'altra conferma

Il messaggio di un recruiter, passatoci da un nostro contatto attivo nel mondo dello sviluppo di giochi tripla A, che è voluto rimanere anonimo per evitare problemi, ha confermato che Haven Games, il nuovo studio di Jade Raymond, sta sviluppando un GaaS online esclusivo per PS5.

Il messaggio inizia con le dovute presentazioni: "Lavoro per Haven Games, uno studio di Montreal finanziato da Sony e diretto da Jade Raymond, cui dobbiamo franchise come quelli Assassin's Creed e Watch Dogs."

Quindi si parla dei componenti del team, definito di classe mondiale, che provengono tutti da studi tripla A cui dobbiamo titoli quali Rainbow Six: Siege, Tomb Raider e Star Wars Battlefront. Infine arriva la richiesta, che riguarda il ruolo specifico dello sviluppatore contattato (non lo riportiamo per non renderlo riconoscibile):

"Sta cercando di aggiungere un [ruolo dello sviluppatore] al team per contribuire allo sviluppo di una proprietà intellettuale originale: un GaaS Online esclusivo per Sony."

Considerate che nell'industria dei videogiochi è abbastanza frequente che i recruiter contattino sviluppatori di compagnie importanti per riempire posizioni lavorative vacanti in altri team. Impossibile che mentano sul tipo di lavoro o sul progetto da realizzare, visto che si rivolgono a dei professionisti.

Già in passato alcuni annunci lavorativi pubblici di Haven Games avevano fatto intuire la natura del gioco in sviluppo, ma ora abbiamo un'ulteriore conferma.