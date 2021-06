Haven, al lavoro su un'esclusiva PS5, cerca esperti in multiplayer e online

Haven Studios, team di sviluppo fondato da Jade Raymond e al lavoro su un'esclusiva PS5, è in cerca di sviluppatori che siano esperti nel multiplayer e nelle componenti online. Questo ci suggerisce che il gioco abbia alcuni elementi multigiocatore o componenti live-service, ovvero di un gioco online in continua evoluzione.

Precisamente, Haven Studios è in cerca di un Senior Software Engineer con esperienza in network, multiplayer e marketing. Inoltre, il team ha bisogno di un Senior Core Infrastructure Engineer e di un Online Software Engineer con esperienza su piattaforme cloud. Questo per ora è tutto quello che sappiamo e, oltre a speculare sulla natura online dell'esclusiva PS5, non sappiamo altro.

Jade Raymond è al lavoro su un gioco esclusivo per PS5

Ricordiamo che Haven Studios è un team da poco formato. Jade Raymond ha lasciato Google e Stadia lo scorso febbraio, poco dopo la cancellazione dei videogiochi interni della compagnia. Lo studio ha quindi solo tre mesi di vita ed è certamente ancora nelle prime fasi di sviluppo, se non proprio nella pre-produzione.

Difficilmente ci sarà modo di vedere qualcosa di questo progetto tanto presto, quindi per il momento crediamo che ci si debba accontentare delle informazioni appena scoperte. Haven Studios è inoltre solo uno dei team che ha stretto un accordo con Sony: PlayStation Studios e Deviation Games collaborano da oltre un anno sul gioco PS5.