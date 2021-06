Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 27/6/2021

Le offerte Amazon del dopo Prime Day hanno visto spuntare anche Mario Tennis Aces, in sconto di quasi 10 euro su un prezzo già ribassato, il divertente sportivo Nintendo che come di consueto ha per protagonista la celebre mascotte italiana.

Tra i ribassi troviamo anche l'ottimo tablet Samsung Galaxy Tab S7+ nella versione con connettività 5G che tocca il prezzo più basso con uno sconto di 20 euro su un prezzo già diminuito sensibilmente in questi mesi.

Arriviamo invece a quasi 200 euro di sconto con lo Xiaomi Mi 11 Ultra che resta comunque molto costoso ma senza dubbio potente e caratterizzato da un comparto fotografico di altissimo livello.

Il resto degli sconti è tutto per le Smart TV a partire dalla serie LG NanoCell che ci tenta con un massiccio sconto di 300 euro sul modello da 86 pollici, uno sconto di 200 euro sul modello da 75 pollici e uno sconto di 200 euro sul meno ingombrante modello da 55 pollici.

A chiudere invece troviamo Samsung con i nuovi Samsung Crystal 2021, a 60 Hz ma dotati di VRR e tempi di risposta bassi in funzione del gaming, che risultano in sconto di quasi 100 euro per il modello da 75 pollici e uno sconto di 50 euro per l'appetibilissimo 50 pollici, acquistabile per meno di 550 euro.

