Fallout 4: River, interprete di Dogmeat, è morta, il toccante messaggio del Studio Director

Joel Burgess annuncia su Twitter che River, pastore tedesco che ha interpretato Dogmeat all'interno di Fallout 4, è morta. Lo Studio Director ci racconta la storia di River in una toccante sequela di messaggi su Twitter. Ecco tutto quello che ci ha raccontato.

Burgess spiega che l'obbiettivo del team di Fallout 4 era di rendere Dogmeat un personaggio e non un'arma. Il team voleva prima di tutto che fosse un compagno e solo dopo un alleato per le battaglie. Inizialmente, inoltre, River non sarebbe dovuta essere l'interprete del personaggio, in quanto il team aveva fatto ricerche su "cani professionisti" addestrati per film o per assistere la polizia.

Un nuovo membro del team dedicato a Dogmeat di Fallout 4 stava però facendo ricerche sui pastori tedeschi e River è stata rapidamente scelta. Il cane ha partecipato agli incontri del team di sviluppo, non solo per registrare scene di gioco o per essere studiata, ma anche per socializzare. River stava insieme al team e più tempo passava, più veniva vista come un personaggio, un amico, e la sua personalità veniva ricreata nel gioco. Ad esempio, Burgess e un collega si sono resi conto che, quanto la portavano a passeggiare, River tendeva a correre in avanti, per poi fermarsi e voltarsi per assicurarsi che i due sviluppatori fossero ancora con lei: questo comportamento è poi stato replicato nel gioco. Anche la meccanica del riporto di Fallout 4 è stata inserita perché River era solita portare premi ai propri padroni (spesso grossi oggetti a caso, come un grosso ramo).

River ha anche vinto dei premi per la propria interpretazione. Burgess descriver River come un cane paziente e gentile, il che ha permesso di lavorare facilmente con lei per la creazione di modello e animazioni. Per l'audio, Burgess si nascondeva in una stanza vicina così da non essere visibile ma poter essere comunque fiutato da River che a un certo punto iniziare ad abbaiare per chiamare Burgess.

Anche il fatto che Dogmeat si occupa, in Fallout 4, prima di tutto di bloccare i nemici e proteggerti dagli attacchi è legato al fatto che River era sempre pronta ad aiutare e difendere i propri padroni.

Ecco un video "dietro le scene" dedicato al fedele Dogmeat di Fallout 4.