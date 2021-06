Relayer, esclusiva PlayStation, svela Pluto: il nuovo personaggio di questo JRPG strategico

Kadokawa Games ha rilasciato nuove informazioni su Relayer, un gioco di ruolo giapponese (JRPG) strategico a tema mecha in arrivo in esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5. Precisamente, il team di sviluppo ha svelato Pluto, un nuovo personaggio maschile (ma doppiato da una donna).

Pluto è un'IA di gestione della nave spaziale Asterim. Si occupa di una grande quantità di compiti, inclusa l'amministrazione e l'osservazione. È un buon amico di Yokada, l'IA compagna di Terra (quest'ultimo è il protagonista). Il personaggio di Relayer è doppiato da Asami Sanada, nota per i ruoli di Sayless in "YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World ", di Muzét in "Tales of Xillia" e Kurumi Tokisaki per la serie "Date a Live".

Nel tweet qui sopra potete vedere un video nel quale viene mostrato Pluto. Potete anche sentire il doppiaggio del personaggio e vedere la doppiatrice. Purtroppo l'intera presentazione è in giapponese e non abbiamo accesso a una traduzione inglese.

Vi ricordiamo che Relayer arriverà in contemporanea mondiale su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2021. A questo indirizzo potete vedere un trailer di gameplay.