Relayer: trailer di gameplay per PS5 e PS4 svela l'RPG Sci-Fi di Kadokawa

Kadokawa Games ha finalmente rilasciato un primo trailer dell'interessante Relayer, un nuovo gioco di ruolo dal taglio strategico per PlayStation 4 e PlayStation 5. Relayer è sviluppato dai creatori di God Wars: Future Past. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il video, in giapponese, mostra alcune scene di gameplay. Abbiamo modo di vedere che i personaggi, in perfetto stile anime, comandano dei mecha in ambientazioni spaziali. Gli scontri avvengono all'interno di campi di battaglia divisi in scacchiere. Gli attacchi sembrano abbastanza spettacolari, con brevi cinematiche che mostrano lo scontro tra il nostro "robottone" e quello nemico: tra missili, incroci di spada e acrobazie aeree sembra esserci tutto quello che interessa ai fan del genere, almeno dal punto di vista puramente stilistico.

Il protagonista di Relayer si chiamerà Terra e guiderà gli Star Child. I mecha sono noti come Stella Geras e saranno disponibili in quattro tipi. Sarà presente anche un sistema di Job (una ventina) ai quali si aggiungono altre 20 specializzazioni, così da creare combinazioni uniche, in base al proprio gusto e alle necessità strategiche del gioco.

Relayer includerà una modalità Storia composta da oltre 80 livelli; ci sarà anche una modalità - nota come Play Back - che permette di riaffrontare aree già completate per ottenere ulteriore esperienza. Infine, vi sarà una terza modalità che per ora non è stata annunciata. La data di uscita del gioco è prevista per il 2021 (in tutto il mondo) su PS4 e PS5. Il gioco supporterà anche l'italiano.

Di recente, Kadokawa ha venduto l'1,93% a Sony per rafforzare i settori giochi e anime.