Scarlet Nexus: video confronto tra PS5 e Xbox Series X|S, ecco le differenze

Il prossimo mese avremo modo di giocare a Scarlet Nexus, il nuovo gioco di ruolo d'azione di Bandai Namco. L'avventura arriverà su console di vecchia e nuova generazione, e ovviamente darà il meglio di sé su PS5 e Xbox Series X|S. Quali sono però le differenze tra le varie console? A rispondere è ElAnalistaDeBits, con un video confronto che potete vedere qui sopra.

ElAnalistaDeBits afferma che "Scarlet Nexus è probabilmente il gioco con le minori differenze tra le varie versioni". Prima di tutto, possiamo vedere che la risoluzione più bassa, come sempre, è su Xbox Series S che si ferma a 1440p. Su PS5 e Xbox Series X, invece, il gioco viaggia a 2160p. In termini di framerate, si parla di 60 FPS per tutte le versioni con giusto qualche calo durante il combattimento.

Una piccola differenza può essere notata nei tempi di caricamento, leggermente più rapidi su PS5. Parliamo di circa tre secondi di differenza, nulla di troppo rilevante. Anche in termini di dettagli delle texture non ci sono grosse differenze: ricordiamo anche che Scarlet Nexus è un gioco cross-gen, quindi non è ideato per spremere al massimo le nuove console.

In chiusura, ElAnalistaDeBits afferma che PS5 faceva più rumore del solito eseguendo Scarlet Nexus. Per ora è impossibile trarre alcuna conclusione, ovviamente. Ricordiamo anche che l'analisi è stata eseguita a partire dalla demo, quindi alcuni difetti minori (come la perdita di alcuni frame durante i combattimenti) potrebbero essere risolti in tempo per il D1.

Vi ricordiamo che è disponibile la demo PS4 e PS5 da ieri.