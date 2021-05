Iron Harvest: l’espansione Operation Eagle disponibile

KING Art Games ha lanciato Operation Eagle, espansione per lo strategico in tempo reale Iron Harvest che introduce una nuova fazione: Usonia. Ma non solo, perché installandola otterrete delle unità volanti, delle nuove mappe multigiocatore e una nuova campagna dedicata a Usonia, giocabile da soli o in modalità cooperativa.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

La Guerra non finisce mai...

Mentre la Grande Guerra infuriava in Europa, quelli al di là dell'Atlantico non rimasero inattivi. La nazione americana di Usonia, vedendo il conflitto da lontano, iniziò a rafforzare la propria industria, professionalizzando il proprio esercito e costruendo una potente aviazione. Dai paesaggi ghiacciati dell'Alaska alle dune infuocate dell'Arabia, ora si spostano per assumere un ruolo da protagonista sulla scena mondiale. La domanda è: verranno come salvatori o conquistatori?

Versione Steam standalone esclusiva:

Iron Harvest: Operation Eagle è disponibile su GOG, Epic e come versione standalone esclusiva di Steam. La versione standalone di Steam non richiederà al gioco base di riprodurre i contenuti esclusivi DLC, la campagna introduttiva, la modalità cooperativa e il multiplayer con le due fazioni "Usonia" e "Polania". Il contenuto del gioco base (campagne originali, fazione Rusviet, fazione Saxony e mappe sfida) sarà disponibile come DLC per la versione standalone di Steam.

A proposito di Operation Eagle:

L' American Union of Usonia rimase fuori dalla Grande Guerra e divenne una potenza economica e militare, inosservata dalle vecchie élite europee. Facendo affidamento sui potenti "Diesel Birds", la fazione di Usonia apporta più varietà ai campi di battaglia di Iron Harvest. Nuovi edifici aggiuntivi e nuove unità per tutte le fazioni miglioreranno il roster di Iron Harvest per offrire ai giocatori ancora più opzioni per trovare la perfetta strategia di attacco e difesa.

L'add-on Operation Eagle contiene: