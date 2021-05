Dying Light 2 Stay Human quasi in vetta su Steam, battuto solo dall’evergreen Sea of Thieves

Dying Light 2 Stay Human è ancora solo prenotabile e manca molto all'uscita, visto che si parla del 7 dicembre 2021, ma è riuscito comunque a conquistare i cuori dei giocatori PC, che lo hanno fatto schizzare in seconda posizione nella top 10 globale di Steam, subito sotto a Sea of Thieves.

Per comprendere meglio l'impresa, considerate che il titolo di Rare è oggetto di un forte sconto, mentre il gioco di Techland è ovviamente venduto a prezzo pieno. Non male davvero. Evidentemente l'amore degli acquirenti per il primo Dying Light ha fatto crescere enormemente le aspettative per il secondo capitolo, che viene quindi prenotato in massa.

Steam, Dying Light subito secondo

In terza posizione troviamo Biomutant, titolo divisivo che ha ricevuto molte critiche, ma anche molti plausi. Anche le recensioni su Steam evidenziano questa spaccatura nei giudizi, tanto da spingerci ad affermare che l'opera di Experiment 101 abbia a suo modo colpito nel segno, dimostrando una forte personalità.

Prima di lasciarci, leggiamo la descrizione ufficiale di Dying Light 2 Stay Human:

Più di 20 anni fa, a Harran, abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, è dilaniata dal conflitto.La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. Ma la speranza non muore.

Tu sei un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le tue eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentato da ricordi che non riesci a decifrare, parti per scoprire la verità... e ti ritrovi in una zona di guerra. Affina le tue abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrai bisogno sia di cervello che di muscoli. Svela gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegli con chi allearti e decidi il tuo destino. Ma dovunque ti portino le tue azioni, c'è una cosa che non puoi mai dimenticare: devi restare umano.