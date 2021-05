PS5: ancora non ne avete bisogno, secondo Kotaku

Stando a Nathan Grayson di Kotaku, ancora non avete alcun bisogno di PS5. Ossia, non c'è ancora alcun vero motivo per spendere 500 dollari sulla console di ultima generazione di Sony, giochi compresi.

Grayson ha detto di aver preso a ragionare sulla questione dopo aver passato ore a guardare i canali Twitch che segnalano l'arrivo di nuove scorte di PS5, proprio nel tentativo di comprarne una. Alla fine si è chiesto perché la desiderava tanto e non ha trovato dei veri motivi per farlo. Sicuramente è interessato al DualSense, ossia a provarne i nuovi feedback del controller di ultima generazione, ma per adesso, secondo lui, non c'è un singolo gioco che possa giustificare la spesa.

"Astro's Playroom è un tech demo. Spider-Man: Miles Morales è anche su PS4. Demon's Souls è una remastered solida, ma non certo rivoluzionaria. Returnal sembra bello, ma è il tipo di gioco che non mi cambia niente giocare ora o tra qualche anno. I giochi a cui sono più interessato sono dietro l'angolo, ma non ho un grande urgenza di giocarli. Ratchet & Clank: Rift Apart sembra davvero bello, ma fa parte di una serie di tre generazioni di console fa. Final Fantasy VII Remake Intergrade significa più Final Fantasy VII Remake, che mi è piaciuto molto, ma è sempre un DLC di un gioco che ho già finito su pS4."

Anche Horizon Forbidden West non sembra motivarlo, visto che sarà giocabile su PS4. Il primo gioco che gli interessa davvero è God of War Ragnarok, che però non è ancora ben chiaro quando sarà lanciato.

Naturalmente queste sono opinioni personali e come tali vanno prese. Qualcuno le condividerà, altri sicuramente no. Ad esempio un fan di Ratchet & Clank difficilmente potrà ignorare l'uscita di Rift Apart, così come quelli che vogliono giocare il nuovo Horizon nella sua forma migliore, difficilmente potranno prescindere da PS5.