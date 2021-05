NieR Re[in]carnation: un'ora di gameplay dalla closed beta occidentale

Android Police ha pubblicato un lungo filmato di NieR Re[in]carnation che mostra più di un'ora di gameplay tratto dalla closed beta occidentale del gioco, lanciata negli scorsi giorni. Guardandolo apprenderete le basi del gioco, ma vedrete anche i menù e il sistema di monetizzazione simil lotteria.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, NieR Re[in]carnation è il primo capitolo della serie di Yoko Taro per sistemi mobile. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese, con la possibilità di impostare i combattimenti automatici. In patria è stato un grande successo, anche grazie alla risonanza avuta da NieR: Automata e NieR: Replicant, quest'ultimo il remake di NieR di freschissima pubblicazione.

Come già riportato, la storia di NieR Re[in]carnation è legata a quella di NieR Replicant e di NieR: Automata, ossia è parte dello stesso universo. L'intero gioco è ambientato in un luogo chiamato The Cage. Nei panni di una ragazza misteriosa bisogna esplorarlo, guidati da uno strano personaggio chiamato Mama, per cercare qualcosa che è andato perduto.