Scarlet Nexus: disponibile la demo PS4 e PS5

Dopo un periodo di esclusiva per Xbox Series X/S e Xbox One, la demo del gioco di ruolo d'azione Scarlet Nexus di Bandai Namco è disponibile anche per PS4 e PS5. Potete scaricarla liberamente dal PlayStation Store.

Per festeggiare, il publisher giapponese ha pubblicato un nuovo trailer:

E una nuova galleria d'immagini, che mostrano di nuovo il gioco in azione, oltre a una serie di personaggi: i leader OSF Seto Narukami e Kodama Melone; gli operatori Haruka e Wataru Frazer, rispettivamente delle unità di Kasane e Yuito; Kaito Sumeragi, il fratello maggiore di Yuito, e Joe Sumeragi, il padre di Yuito.

Demo di Scarlet Nexus sul PlayStation Store italiano

Quindi attualmente la demo di Scarlet Nexus è giocabile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5, ma non su PC, l'unica piattaforma a esserne priva. Da notare che i progressi della demo non saranno trasferiti nella versione finale del gioco, ma giocarla frutterà comunque dei bonus.