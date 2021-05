Eternals: la regista Chloé Zhao spiega cosa le piace di più del film Marvel

Marvel è pronta a dare una nuova svolta al propri MCU con Eternals, nuova pellicola corale che presenterà agli spettatori gli Eterni. A guidare il film vi è la regista Chloé Zhao, nota anche per aver vinto alcuni premi agli Academy Awards (incluso il Miglior Regista) per il film Nomadland. Zhao ha recentemente spiegato cosa le piace di più del film Marvel.

Precisamente, parlando ai microfoni di Total Film per il numero di giugno 2021, Chloé Zhao ha affermato: "Adoro costruire un mondo e poi inserirvi all'interno delle persone". Dal punto di vista di Zhao queste persone poi "creano una certa chimica l'una con l'altra in un modo che non puoi prevedere." Zhao poi spiega che devi adattarti ai legami che quei personaggi creano in modo indipendente. Tutto questo è molto "eccitante" per la regista di Eternals.

Zhao afferma anche che le è stata lasciata una discreta libertà creativa. "Mi proteggono così tanto che è come se fossi in una piccola bolla. Quando si tratta di prendere grosse decisioni, sono assieme solo a tre o quattro persone. Non penso che sia così ovunque ma è così che funziona a Marvel." La regista di Eternals, quindi, dovrebbe essere stata in grado di mettere la propria firma sul film.

Recentemente abbiamo avuto modo di vedere il teaser trailer ufficiale del nuovo film Marvel, ma anche di scoprire chi è il personaggio più importante di Eternals.