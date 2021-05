Games with Gold, da The King's Bird a Injustice: Gods Among Us

Siamo di nuovo alle prese con i Games with Gold, in questo caso con l'offerta di giugno 2021, che presenta come da tradizione due giochi per Xbox One e due giochi per Xbox 360 fruibili in retrocompatibilità ma comunque tutti e quattro perfettamente giocabili anche su Xbox Series X e Series S, ovviamente. Passano i mesi ma la proposta di giochi sul più antico servizio in abbonamento di Microsoft per quanto riguarda la divisione Xbox sembra non ricevere particolari scossoni, visto che anche in questo caso ci troviamo di fronte a quattro titoli che non sconvolgono più di tanto gli utenti. È una situazione a cui ormai siamo abituati e che ha fatto già discutere a lungo, ma è evidente come i Games with Gold siano rimasti più che altro una sorta di tradizione su cui Microsoft non ha intenzione di puntare più di tanto, visto che in altri frangenti si dimostra decisamente ben più attenta e generosa nell'offerta di titoli per gli abbonati.

Si può dunque continuare a parlare della possibilità o necessità di riorganizzazione dei servizi Xbox, con possibile scomparsa di Xbox Live Gold a favore di nuovi tier applicati a Xbox Game Pass, ma di fatto non sembrano esserci possibilità in questo senso al momento, e dopo un periodo piuttosto fervente anche le voci di corridoio sull'argomento sembrano essersi ormai placate. Di fatto, il servizio sembra destinato a proseguire su questo assetto, dopo il famoso caso del "tentato" aumento di prezzo, ma se non altro è diventata finalmente realtà la rimozione del paywall per l'accesso ai giochi free-to-play, che possono ora essere giocati gratuitamente anche online se così è previsto dai singoli sviluppatori e publisher. Prima di procedere con la rassegna dei giochi in arrivo a giugno 2021, ricordiamo che Armello e Tropico 4 sono ancora scaricabili fino al 31 maggio, mentre Dungeons 3 lo sarà fino al 15 giugno.