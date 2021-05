PlayStation Store: Biomutant e Shin Megami Tensei 3

Tante nuove uscite questa settimana su PlayStation Store: da Biomutant alla remaster di Shin Megami Tensei 3, da King of Seas a Super Bomberman R Online, e non solo.

PlayStation Store dà il benvenuto questa settimana a diversi nuovi titoli, tutti a loro modo piuttosto interessanti. Si comincia con Biomutant, l'affascinante action RPG in stile furry di Experiment 101, che fa il proprio debutto sulla console Sony dopo una lunga attesa; e con il gradito ritorno di Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, il classico Atlus pubblicato originariamente nel 2003. Ci sono quindi il divertente puzzle game competitivo Super Bomberman R Online, l'avventura piratesca tutta italiana King of Seas, lo sparatutto cooperativo Earth Defense Force: World Brothers e poi ancora Capcom Arcade Stadium, Wonder Boy: Asha in Monster World e Saints Row: The Third Remastered.

Biomutant Biomutant e il suo protagonista peloso. Abbiamo dovuto aspettare parecchio per mettere le mani su Biomutant (PS4, 59,99 euro): il gioco è stato presentato alla Gamescom 2017 e ha subito alcuni rinvii nel corso del tempo, ma alla fine il piccolo studio di Experiment 101 è riuscito a completare il progetto e a lanciarlo sul mercato. Peccato che non tutto sia andato esattamente come i piani, a giudicare da un'accoglienza non propriamente entusiastica da parte della critica, con voti contrastanti. Sebbene infatti il gioco vanti un innegabile potenziale e un'ambientazione affascinante, i limiti della produzione si percepiscono fin da subito nel modo in cui determinati aspetti sono stati portati sullo schermo e in alcune incertezze tecniche. L'esperienza è tuttavia capace di coinvolgere e divertire, nonché di far riflettere: ottimi motivi per procedere comunque all'acquisto, se l'idea alla base di Biomutant vi stuzzicava.

Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, ecco il misterioso protagonista. A quasi vent'anni di distanza dall'uscita su PS2, Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster (PS4, 49,99 euro) ci accompagna nuovamente nello scenario post-apocalittico che fa da sfondo all'avventura: un mondo devastato e maledetto, invaso da spiriti e demoni, in cui solo i più forti possono sopravvivere. Nei panni di un silenzioso protagonista, dovremo provare a riportare un po' di ordine in questo caos. Riuscire nell'impresa non sarà affatto semplice: ancora oggi i nostalgici ricordano il terrificante grado di difficoltà di Shin Megami Tensei 3 e di alcuni combattimenti in particolare: una caratteristica che la remaster riprende senza farsi troppi problemi, proponendoci una sfida a volte improba ma sempre capace di restituire grandi soddisfazioni nel momento in cui, finalmente, si superano determinate sezioni.

Super Bomberman R Online Super Bomberman R Online, uno stage nel corso di un match. Terminata l'esclusiva temporale su Google Stadia, Super Bomberman R Online (PS4, gratuito) approda anche sulla piattaforma Sony, portandosi dietro una formula semplice ma accattivante: l'impianto tradizionale di Bomberman applicato a un contesto competitivo aperto a ben sessantaquattro giocatori, in cui ci si sfida appunto utilizzando le bombe per eliminare gli avversari. Questa particolare interpretazione del sottogenere dei battle royale funziona sorprendentemente bene, coinvolgendoci in match che vedono i partecipanti spostarsi da uno stage all'altro finché non rimane un unico vincitore. Non ci sono lungaggini o meccanismi complicati, le partite si esauriscono in dieci minuti e dunque l'esperienza si presta bene anche a una fruizione estemporanea.

Saints Row: The Third Remastered Saints Row: The Third Remastered, un giro in moto per la città. Esattamente un anno dopo l'uscita su PS4, Saints Row: The Third Remastered (PS5, 39,99 euro) approda anche sulla console next-gen Sony, con una versione che va ovviamente a sfruttare il potente hardware di PlayStation 5 e ci offre dunque una grafica a 4K dinamici e 60 frame al secondo, un'effettistica migliorata e caricamenti sostanzialmente più veloci. Nuovamente al comando di Johnny Gat, carismatico leader dei 3rd Street Saints, dovremo affrontare una vera e propria guerra per il controllo di Steelport, cercando di eliminare la minaccia rappresentata dal Sindacato e dai suoi tanti uomini nell'ambito di furiosi scontri a fuoco e sequenze fuori di testa.

King of Seas King of Seas, una sequenza di navigazione al tramonto. Sviluppato dal team italiano 3DClouds; King of Seas (PS4, 24,99 euro) ci catapulta nel mondo dei pirati, alle prese con missioni sempre diverse grazie a un sistema procedurale per la generazione degli scenari. A bordo della nostra nave dovremo individuare potenziali prede e attaccarle con determinazione, cercando di ottenere le risorse necessarie per sbloccare i migliori potenziamenti. Gli scontri vantano un certo spessore strategico mentre proviamo a modulare la velocità del nostro vascello, approntiamo le armi e proviamo a colpire i punti deboli delle unità nemiche, e sebbene a un certo punto la ripetitività dell'azione si faccia sentire, non c'è dubbio che l'esperienza mantenga sempre una base di convincente solidità.