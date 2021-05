Appena scatta il weekend è il momento di fare festa. Noi videogiocatori abbiamo però il nostro modo per divertirci, anche da soli. Il sabato, infatti, prendiamo in mano i nostri controller (o mouse e tastiera, se preferite i PC) e dedichiamo qualche ora aggiuntiva alla nostra passione. Per questo motivo vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Maggio è praticamente terminato e le uscite di inizio giugno ci attendono, ma questa settimana c'è stato spazio per vari giochi molto interessati, come Biomutant, il chiacchierato, atteso e discusso gioco di ruolo d'azione di Experiment 101.

Tra le uscite meno "illustri" possiamo anche annoverare l'interessante anche se non incredibile King of Seas, il divertente Very Very Valet e il particolare Alchemy Emporium.

Guardando alla settimana prossima possiamo già consigliarvi Operation Tango che abbiamo recensito in versione PC, ma dobbiamo anche ricordavi che l'11 giugno arriverà Ratchet & Clank Rift Apart: questo weekend potrebbe essere il momento giusto per recuperare i precedenti capitoli, Ratchet & Clank Remake o anche i capitoli PS3 disponibili su PS Now.

Ma ora diteci la vostra: cosa e quanto giocherete durante il weekend?