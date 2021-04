Xbox Live Gold: abbonamento eliminato per i giochi gratis a partire da oggi

Xbox Live Gold, lo storico abbonamento per il multiplayer online di Xbox, è stato eliminato per i giochi gratis free-to-play a partire da oggi e non è più necessario per questi, attuando infine i piani che erano stati annunciati nei giorni scorsi da Microsoft.

L'annuncio di questa manovra era emerso nelle convulse ore successive al tentato aumento di prezzo di Xbox Live Gold annuale, che ha fatto scaturire una notevole protesta tale da spingere Microsoft a cancellare l'aumento a distanza di poche ore e annunciare anche l'eliminazione della necessità del Gold per i giochi free-to-play.



Xbox Live Gold non è più necessario per scaricare e giocare i titoli free-to-play



Dopo i test avviati il mese scorso e l'eliminazione del Live Gold per gli utenti Omega, era solo questione di tempo perché l'iniziativa diventasse ufficiale e raggiungesse tutti ed è accaduto in queste ore: a partire da adesso, i giochi free-to-play per Xbox Series X|S e Xbox One possono essere giocati senza la necessità di possedere Xbox Live Gold.

Si tratta di una scelta attesa da molto tempo, che finalmente mette Microsoft in pari con la concorrenza, che già non presenta la necessità dell'abbonamento base per i titoli free-to-play da anni. Potrebbe anche essere un segno di come l'attività social degli utenti possa spingere le compagnie a tornare sui propri passi e migliorare effettivamente l'offerta attraverso i feedback, cosa di cui abbiamo parlato proprio ieri anche in occasione del PlayStation Store per PS3 e PS Vita.

In ogni caso, a partire da oggi gli oltre 50 giochi gratis free-to-play per Xbox One e Xbox Series X|S sono liberamente accessibili per il download e il gioco senza bisogno di alcun abbonamento. Vediamo un elenco dei giochi in questione disponibili gratuitamente su Xbox Store: