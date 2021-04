Xbox Live Gold già eliminato nei giochi gratis per gli utenti Omega, ci siamo quasi

Xbox Live Gold tra poco non sarà più necessario per i giochi free-to-play, l'aggiornamento è vicino

Xbox Live Gold non è già più necessario per i giochi gratis tra gli utenti Omega del programma Xbox Insider, praticamente l'ultimo passo che precede il rollout definitivo dell'aggiornamento che dovrebbe togliere completamente la necessità dell'abbonamento per giocare online ai titoli free-to-play.

Microsoft è dunque alle fasi finali di testing per la nuova organizzazione di Xbox Live Gold, secondo il modus operandi standard per quanto riguarda le modifiche alle funzionalità delle console. A partire da ieri, anche gli utenti del ring Xbox Omega Insider hanno visto rimossa la necessità di avere l'abbonamento Live Gold per poter giocare online con i titoli free-to-play, praticamente ultimo stadio della fase di test.

La questione era partita proprio nel momento in cui venne cancellato l'aumento di prezzo di Xbox Live Gold, al termine di quelle rutilanti 24 ore che hanno visto partire una notevole sollevazione popolare contro la scelta di incrementare il prezzo dell'abbonamento per l'online su Xbox. A stretto giro, arrivò la conferma della cancellazione dell'aumento con tanto di scuse, ma insieme a questa anche l'annuncio che i giochi free-to-play non avrebbero più richiesto abbonamento.

In seguito sono partiti i test tra gli Xbox Insider per la nuova organizzazione di questo aspetto di Live Gold, che hanno seguito il loro corso standard fino ad arrivare al ring degli Omega, cosa che dovrebbe vedere il rollout pubblico dell'aggiornamento come prossimo passo.

Tra le note ufficiali diffuse agli insider si legge che "il multiplayer nei giochi free-to-play e le funzioni Looking 5 Group e Party Chat su Xbox non richiedono più l'abbonamento Xbox Live Gold per gli utenti Omega, durante la fase di test di questi cambiamenti che precede il rilascio al pubblico".

Non c'è ancora una tempistica per questo aggiornamento al pubblico ma a questo punto potrebbe avvenire entro la fine di aprile. L'eliminazione della necessità dell'abbonamento Xbox Live Gold non si limita ai giochi free-to-play, dunque, ma anche alle funzioni relative ai gruppi e alla Party Chat.