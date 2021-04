PS5, l'aggiornamento di aprile 2021 include un paio di sorprese

L'aggiornamento di PS5 di aprile 2021, disponibile a partire da oggi, include anche un paio di gradite sorprese che non figuravano tra le feature pubblicizzate da Sony.

Sappiamo infatti che la principale novità dell'update 21.01 è il supporto per drive esterni su PS5, ma a quanto pare sono presenti altre nuove funzionalità. Quali, esattamente?

La prima riguarda l'uso dell'HDR, con un'opzione inserita nelle impostazioni di sistema che consente di attivare tale feature in automatico laddove presente, anziché impostarla sempre su acceso o spento a prescindere dai contenuti.

In secondo luogo è ora disponibile il supporto ai 120 Hz per la risoluzione 1080p: un'ottima notizia per chi utilizza PlayStation 5 collegandola a un monitor per PC.

L'aggiornamento include infine la possibilità di sincronizzare l'attivazione di PS5 e del televisore a cui è collegata, che si accenderà e selezionerà automaticamente l'input corretto quando accendiamo la console e si spegnerà quando la spegneremo o la metteremo in modalità riposo.