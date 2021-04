PS5, aggiornamento di aprile: supporto per drive esterni e altro, dettagli da Sony

PS5 sta per ricevere l'aggiornamento di aprile, che sarà disponibile da domani, 14 aprile 2021 e si configura come un primo e importante update al software di sistema della console, con i dettagli che sono stati diffusi in questi minuti da Sony e riguardano il supporto per gli hard drive esterni USB, nuove funzionalità social e varie altre caratteristiche.



Su PS5 arriva la possibilità di trasferire i giochi PS5 su memoria USB esterna



Il primo punto potrebbe essere quello di maggiore interesse per gli utenti di PS5, in quanto introduce finalmente la possibilità di mantenere su un hard drive esterno USB i giochi PS5. Questo significa che sarà possibile trasferire giochi PS5 dalla memoria di archiviazione interna della console alla memoria di archiviazione estesa USB, risolvendo il problema dell'angusto spazio a disposizione nell'SSD interno della console.

Bisogna ricordare che i giochi PS5 next gen non potranno essere lanciati da hard drive esterno, ma soltanto depositati, dunque per poter essere utilizzati devono essere nuovamente trasferiti nella memoria interna esattamente come accade con Xbox Series X|S e i giochi next gen, ma il trasferimento dovrebbe essere veloce e indolore. Da notare anche che i giochi PS5 non possono essere scaricati direttamente sulla memoria di archiviazione estesa USB, in base a quanto riferito da Sony.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità "social" di PS5, si segnala la possibilità di attivare lo Share Play tra PS5 e PS4 con i giochi cross-gen: i giocatori PS4 e PS5 possono ora utilizzare Share Play mentre chattano nei party. Ciò significa che gli utenti della console PS5 possono consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa. Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico e cedere virtualmente il tuo controller, o uno secondario, a un amico e giocare insieme a giochi cooperativi.

Nuove opzioni di personalizzazione e controllo ottimizzate per PS5 comprendono poi i seguenti miglioramenti: