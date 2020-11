PS5, Lista Desideri integrata nel PlayStation Store della console Sony

PS5 include una Lista Desideri integrata nel PlayStation Store della console, che consente appunto di aggiungere i giochi e i contenuti che vorremmo tenere sott'occhio per ricevere delle notifiche quando magari sono oggetto di una promozione.

Sebbene la nuova versione web del PS Store non includa la wishlist, insomma, i possessori della piattaforma next-gen potranno sfruttare in ogni caso tale feature per creare un elenco di titoli da tenere d'occhio.

Utilizzare la lista desideri è estremamente semplice: di fianco al prezzo di ogni singolo contenuto presente su PlayStation Store è presente un pulsante che, una volta selezionato, consente appunto di aggiungere quel prodotto alla wishlist.

L'efficacia di questa funzione ma soprattutto la sua attuale esclusività su console sarà per forza di cose oggetto di verifiche proprio in questi giorni: PlayStation 5 fa il proprio debutto negli USA in queste ore e arriverà in Italia il 19 novembre.

Naturalmente, se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di PS5 per tutti i dettagli sulla nuova piattaforma Sony.