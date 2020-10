PlayStation Store, nuova versione web e mobile: data di lancio annunciata da Sony

La nuova versione del PlayStation Store fruibile da web e mobile sarà disponibile rispettivamente dal 21-26 ottobre e dal 28 ottobre, stando a una mail che Sony ha inviato ai propri utenti.

Come già riportato, il nuovo PlayStation Store escluderà i titoli PS3 e PS Vita, che non potranno più essere acquistati tramite la piattaforma in questione, come pure i temi, le app, gli avatar e la wishlist per PS4.

Insomma, la nuova versione del PS Store tenderà a privilegiare l'esperienza offerta da PS5, che avrà lo store integrato nell'interfaccia per un accesso molto più rapido e senza tempi di attesa.

Naturalmente il rinnovato PlayStation Store terrà traccia dei nostri acquisti e dei prodotti che già possediamo, come accade attualmente, e i contenuti non più acquistabili non verranno in alcun modo influenzati dal cambiamento apportato alla piattaforma.

Sarà interessante capire se anche sul fronte della velocità il sistema apporterà dei miglioramenti, specie per quanto concerne l'interfaccia web.