Xbox Series X, unboxing in foto: ecco la confezione della console e cosa c'è dentro

Xbox Series X Unboxing: Part 2 👀 pic.twitter.com/5jEEQpnAFf — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) October 16, 2020

Xbox Series X è stata protagonista di un unboxing raccontato in foto, in attesa dei video ufficiali che mostrino finalmente l'apertura della confezione della nuova console Microsoft.

Dopo il primo unboxing in video di Xbox Series X, vediamo dunque questi scatti, che partono da una panoramica sul packaging per poi soffermarsi sul contenuto del box.

Come ormai noto, la confezione di Xbox Series X si apre con una rotazione verticale che rivela subito la console, avvolta in un tessuto nero con una fascetta in carta che reca il motto "Jump In".

Oltre alla macchina stessa, il contenuto del box è essenziale: troviamo il controller, un paio di batterie stilo per farlo funzionare, un cavo HDMI e un cavo per l'alimentazione a corrente, oltre a un piccolo libretto delle istruzioni.

Xbox Series X farà il proprio debutto nei negozi a partire dal 10 novembre, al prezzo di 499 euro.