X020, leak con data e programma: Halo Infinite, Forza Motorsport e The Initiative?

X020 si farà, a quanto pare: un leak sembra aver rivelato la data e il programma dell'evento, che stando a queste informazioni (rigorosamente da prendere con le pinze) si terrà il 10 novembre alle 2.00, ora italiana.

La location di X020 potrebbe cambiare dall'Amway Center di Orlando, Florida, al Microsoft Theater di Los Angeles, California, mentre per i giochi presenti si parla di Halo Infinite, Forza Motorsport e il nuovo titolo di The Initiative, ma non solo.

Cominciamo da Halo Infinite, che secondo il leak verrà mostrato con un video di gameplay sostanzialmente migliorato rispetto alla demo che abbiamo visto qualche settimana fa, con uscita a primavera 2021 e una open beta fra marzo e aprile su Xbox Game Pass.

Avremo poi il reveal di Miss Universe: The Official Game, un nuovo titolo prodotto da Electronic Arts e realizzato da EA Motive ed EA Tiburon, in uscita nell'autunno del 2021 e accessibile in anticipo su Xbox Game Pass ed EA Play.

Sea of Thieves farà la propria comparsa in versione ottimizzata per Xbox Series X con un update in arrivo l'11 novembre, mentre CrossfireX verrà mostrato con il trailer di lancio.

Potremo dare una prima occhiata al gameplay di Far Cry 6 e agli ultimi indie di ID@Xbox, per poi scoprire la nuova proprietà intellettuale sviluppata da Compulsion Games con un teaser trailer.

Vedremo quindi un video diario dedicato a Forza Motorsport, un trailer con i piani post-lancio di Assassin's Creed Valhalla e due trailer del gameplay dedicati a Phantasy Star Online 2: New Genesis e Balan Wonderworld, in uscita il 26 marzo 2021.

Grounded si mostrerà con un video sui miglioramenti per Xbox Series X, così come Gears 5 e Gears Tactics riceveranno un trailer di lancio per le rispettive versioni ottimizzate.

A questo punto Phil Spencer tornerà sul palco per "one more thing", rivelando un teaser del nuovo titolo sviluppato da The Initiative.

