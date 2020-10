Xbox Game Pass ottobre 2020, le prime novità

Arriviamo ad ottobre 2020 di gran carriera sul fronte Xbox Game Pass, con la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati (definizione ormai soggetta a trademark) che presentano già delle introduzioni molto interessanti, in attesa ovviamente anche della seconda mandata di cui si avrà notizia verso la metà del mese. La grande, enorme, novità che riguarda anche il Game Pass è l'acquisizione di Zenimax/Bethesda da parte di Microsoft, cosa che da una parte significa che tutti i team e le proprietà intellettuali del gruppo fanno ora parte di Xbox Game Studios come first party, ma dall'altra vuol dire anche che tutte queste belle produzioni diventeranno giochi del catalogo Game Pass nel prossimo futuro. Per quanto riguarda i titoli già usciti non ci sono ancora informazioni precise, ma per il momento abbiamo visto Dishonored 2 scomparire dai giochi "presto non più disponibili", rimanendo dunque in catalogo oltre il tempo massimo che era previsto inizialmente, e soprattutto l'arrivo di DOOM Eternal il primo di questo mese a pochi mesi dall'uscita, che rappresenta una notevole dichiarazione d'intenti. Dunque bando alle ciance e cominciamo con la consueta panoramica sui giochi Xbox Game Pass, in questo caso per quanto riguarda la prima mandata di ottobre 2020.



DOOM Eternal - Console e xCloud, 1 ottobre Si parte subito alla grande con DOOM Eternal, già disponibile dall'1 ottobre come primo passo importante della nuova condizione di Bethesda come parte integrante degli Xbox Game Studios, cosa che comporta necessariamente l'approdo dei giochi della compagnia direttamente sul Game Pass al day one, salvo accordi diversi presi in precedenza. Il nuovo DOOM è davvero un ottimo avvio, dopo le grandi cose dimostrate dal reboot del 2016, che è riuscito nel difficilissimo tentativo di rilanciare lo sparatutto in soggettiva per antonomasia rimanendo sia ancora alle radici più classiche del genere che a svecchiarlo, velocizzando ancora più il gameplay e mettendolo in scena con un'ottima realizzazione tecnica. DOOM Eternal rappresenta un'evoluzione sotto molti aspetti di tutti gli elementi positivi del predecessore e su Game Pass trova una collocazione perfetta, rappresentando un'ottima soluzione per chi cerca azione pura in vecchio stile ma anche qualcosa di fresco e sempreverde.



Drake Hollow - PC, 1 ottobre Dopo l'ottimo debutto con il particolare The Flame in the Flood, il team indie The Molasses Flood è tornato sulle scene con uno strano e interessante survival con elementi gestionali, intitolato Drake Hollow e debuttato direttamente su Xbox Game Pass in versione PC. La premessa è davvero particolare: ci troviamo in un bizzarro posto chiamato The Hollow, un luogo un tempo rigoglioso e ora sull'orlo del collasso, dove creature vegetali chiamate Drake lottano per sopravvivere in un ambiente diventato ostile, dominato ormai dai Feral che hanno distrutto gran parte dell'ecosistema. Il compito del giocatore, nel ruolo di un umano, è cercare di aiutare di Drake, costruendo per loro un luogo sicuro e in grado di sostenerli e farli crescere e prosperare: da una parte si tratta dunque di lottare contro i Feral e cercare le risorse per mantenere i Drake, dall'altra dobbiamo gestire l'area destinata alle creature vegetali in modo che si evolva al meglio e crei un ambiente fertile per la loro esistenza. Un survival espanso, in un certo senso, affrontabile sia in singolo che in multiplayer cooperativo.



Brütal Legend - Console, 8 ottobre Più o meno tutti quelli che ci hanno avuto a che fare ricordano Brütal Legend con affetto: il gioco ha segnato la prima collaborazione di alto profilo tra Double Fine e Jack Black e chi ha seguito quest'ultimo anche nelle sue recenti scorribande su YouTube saprà bene quanto l'attore sia rimasto legato al gioco come a un'esperienza fantastica. In effetti, Brütal Legend è figlio di un periodo in cui i giochi single player dall'approccio alquanto particolare e con storia e caratterizzazione un po' fuori dalle righe potevano ancora emergere anche da parte di publisher di alto profilo, come Electronic Arts. Al giorno d'oggi, nonostante speranzose aperture nei confronti del genere, è decisamente improbabile ritrovarsi di fronte a un action adventure in single player che ha per protagonista un rodie rockettaro anni 70 che si ritrova coinvolto in una folle avventura in un aldilà tutto fatto di riferimento al rock classico, con combattimenti a colpi di chitarre elettriche. Tutto questo con Jack Black a dare voce, aspetto e caratterizzazione al protagonista Eddie Riggs, come se non bastasse. Insomma, se non l'avete giocato dieci anni fa, giocateci assolutamente ora.



Forza Motorsport 7 - Console, PC e xCloud, 8 ottobre Forza Motorsport ha uno strano rapporto con Xbox Game Pass, essendo probabilmente l'unico franchise recente di Microsoft a non essere presente regolarmente sul servizio, sia per quanto riguarda la serie classica che Forza Horizon, considerando come il terzo capitolo di quest'ultima non sia mai giunto nel catalogo. Probabilmente dietro ci sono questioni relative alle numerose licenze con le case automobilistiche, che forse creano problemi con questo particolare tipo di distribuzione, ma la questione non è chiara: fatto sta che, anche per questo motivo, l'arrivo di Forza Motorsport 7 rappresenta un evento particolarmente atteso e gradito per parecchi utenti. Sono passati ormai tre anni dalla sua uscita sul mercato e, considerando che il nuovo Forza Motorsport per Xbox Series X e S sembra ancora decisamente lontano, questo capitolo rappresenta al momento la massima espressione della serie attualmente disponibile, dunque il download è praticamente d'obbligo, anche solo per vedere il livello raggiunto da Turn 10 con il suo sim-cade automobilistico sulla generazione attuale, in attesa di vedere la sua evoluzione next gen.