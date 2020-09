Xbox Game Pass e Bethesda: Dishonored 2 non verrà più rimosso?

Xbox Game Pass riceverà un notevole apporto di giochi e contenuti dall'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e un primo segno di questo cambiamento sembra provenire dalla scomparsa di Dishonored 2 dall'elenco dei giochi in uscita dal catalogo, facendo pensare che il gioco sia destinato a rimanere e non verrà più rimosso.

Come sappiamo, infatti, i giochi provenienti dagli Xbox Games Studios generalmente non vengono tolti dal catalogo Xbox Game Pass, rimanendo all'interno di questo praticamente sempre, cosa che dovrebbe accadere a questo punto anche alle prossime produzioni di Bethesda e team collegati come appunto Arkane.

Tuttavia, i giochi già usciti sotto altri publisher sono normalmente regolati da accordi diversi, dunque la questione non si estende automaticamente a tutti i giochi provenienti da team acquisiti di recente. In ogni caso, quanto successo a Dishonored 2 sembra essere un segnale chiaro sul nuovo andamento: il gioco Arkane era infatti inserito fino a qualche giorno fa nell'elenco dei giochi "presto non più disponibili su Xbox Game Pass", ma a guardare adesso l'app ufficiale del servizio Microsoft il titolo in questione non è più presente in tale elenco.

Potrebbe essere un errore del sistema, ma viene da pensare anche che, essendo ormai Arkane un first party Microsoft, le sue produzioni recenti come Dishonored 2 potrebbero trovarsi in pianta stabile all'interno di Xbox Game Pass, così come accadrà anche alle prossime produzioni come probabilmente Starfield e The Elder Scrolls 6.

D'altra parte, un altro segnale evidente dell'arrivo di Bethesda nella scuderia Microsoft e dei cambiamenti destinati ad emergere nel servizio su abbonamento è anche il prossimo arrivo di DOOM Eternal in catalogo dal primo ottobre 2020.