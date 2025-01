Dishonored 2 è costato più di The Elder Scrolls: Skyrim e ha venduto molte meno copie, ma “ha salvato Arkane”

Stando a un aneddoto raccontato da Julien Eveillé, ex designer di Arkane Lyon, Dishonored 2 ha avuto dei costi superiori a quelli di The Elder Scrolls 5: Skyrim vendendo molto meno copie. Dal punto di vista finanziario non parliamo dunque di un successo, ma nonostante ciò il livello qualitativo raggiunto da questo gioco ha rappresentato una sorta di "sigillo di qualità" che ha "salvato" lo studio da una potenziale chiusura.

"È stato un po' strano e bizzarro", ha raccontato Eveillé a PC Gamer. "Penso che quando Bethesda guardava i numeri, pensava: OK, Skyrim ha venduto tantissimo. E la sua realizzazione è costata meno di quella di Dishonored 2. Quindi si sono posti delle domande. Dal punto di vista dei costi esecutivi, ha senso porsi queste domande: "Perché dovremmo continuare a lavorare con voi?". Ma sapevamo di avere una sorta di sigillo di qualità, realizzando quelli che forse sarebbero stati considerati i giochi più raffininati dell'intero catalogo Bethesda". Questa sorta di buona reputanzione "ha in un certo senso salvato lo studio", secondo Eveillé.