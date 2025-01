Sega lancia su Steam gli sconti dell'Anno del Serpente con tanti giochi in offerta incluso Metaphor ReFantazio

Partiamo da Metaphor: ReFantazio , che al momento è in offerta a 48,99 euro con uno sconto del 30%, il prezzo più basso mai visto finora su Steam. Rimanendo dalle parti di Atlus, segnaliamo che anche Persona 3 Reload è in promozione, in questo caso a 34,99 euro, con il 50% di sconto, mentre Shin Megami Tensei 5: Vengeance è sceso a 35,99 euro.

Per festeggiare il Capodanno cinese e l'inizio dell'Anno del Serpente, Sega ha lanciato su Steam una serie di nuove offerte , che coinvolgono tantissimi giochi dei suo franchise principali, inclusi Persona, Like a Dragon e l'acclamato Metaphor: ReFantazio.

Le altre offerte in evidenza

Proseguiamo con Like a Dragon: Infinite Wealth, ora disponibile con il 50% di sconto a 34,99 euro, mentre Yakuza: Like a Dragon viene proposto a 9,99 euro. Anche tutti gli altri capitoli della serie sono in promozione, un'ottima occasione per recuperarli in attesa di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Tra le offerte rientrano anche altri franchise di Sega. Ad esempio, Two Point Campus viene proposto a 7,49 euro con uno sconto del 75%. Stessa percentuale di sconto anche per Total War: Three Kingdoms, venduto a 14,99 euro.

Tutte le offerte dell'Anno del Serpente di Sega saranno valide fino al 3 febbraio. Se siete interessanti potrete esplorare il catalogo completo degli sconti proposti dalla casa giapponese su Steam a questo indirizzo. Rimanendo in tema, vi segnaliamo che sono in corso anche le promozioni lanciate da Rockstar Games e quelle sul franchise di Assassin's Creed.