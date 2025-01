Resident Evil potrebbe tornare al cinema con un film reboot prodotto da PlayStation e il regista di Barbarian

Stando a un report pubblicato da The Hollywood Reporter, sarebbe in cantiere un film reboot di Resident Evil, ovvero che rappresenti un nuovo punto zero per la serie cinematografica, tornando alle origini horror del primo gioco pubblicato nel 1996.

L'articolo afferma che la regia sarà affidata a Zach Gregger, attore e regista del film horror Barbarian del 2022, mentre Shay Hatten (John Wick: Chapter 4 e Army of the Dead) lavorerà alla sceneggiatura. Sempre il report afferma che la produzione sarà uno sforzo congiunto di Constantin Film, la casa che possiede i diritti cinematografici di Resident Evil sin dagli anni '90, e PlayStation Productions, uno studio formato nel 2019 per adattare le grandi IP videoludiche di Sony in film e serie TV.