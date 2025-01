Su Steam sono iniziati i saldi di Rockstar Games, da GTA 5 a Red Dead Redemption

Le altre offerte attive

Se non avete mai giocato a GTA 5 ora è un ottimo momento per rimediare, dato che il gioco è in offerta a 14,98 euro anziché 23,98 euro, con uno sconto del 38%, mentre GTA 4: The Complete Edition invece è in promozione a 5,99 euro. Infine, la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è proposta a 23,99 euro, con uno sconto del 60% rispetto ai 59,99 euro canonici.

Se siete interessati, trovate la pagina dedicata alle offerte di Rockstar Games su Steam a questo indirizzo. Tenete presente però che non include tutti gli sconti lanciati dal publisher, come ad esempio Max Payne 3 e L.A. Noire a 5,99 euro ciascuno.

Rimanendo in tema di offerte su Steam, lo store di Valve ha lanciato il festival dei giochi di strategia in tempo reale, con tantissimi titoli a prezzo scontato, e sono disponibili i saldi sulla serie Assassin's Creed.