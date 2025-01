Microsoft potrebbe lanciare presto una versione più compatta di Surface Pro e Surface Laptop

Dispositivi più leggeri e accessibili

I nuovi Surface, che potrebbero includere chipset come il Qualcomm Snapdragon X Plus o il più recente Snapdragon X, mirano a posizionarsi in una fascia di prezzo tra gli 800 e i 900 dollari. Questa scelta renderebbe i dispositivi una valida alternativa per chi cerca soluzioni potenti ma accessibili nel segmento premium. Microsoft sembra puntare a migliorare autonomia e prestazioni grazie all'efficienza delle architetture ARM, continuando però a mantenere un design elegante e una costruzione di alta qualità.

Surface Laptop e Pro

La gamma Surface Go, con la sua quarta generazione destinata al settore business, potrebbe trovare un sostituto naturale in questi nuovi dispositivi, sebbene Windows Central non confermi ancora questa intenzione. In particolare, la nuova versione del Surface Pro, con dimensioni ridotte, è descritta come un potenziale rivale dell'iPad Pro da 11 pollici di Apple, un dispositivo molto apprezzato nel mercato dei 2-in-1.