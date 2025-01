Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii si mostra in un trailer sulle battaglie navali

Nonostante a prima vista sembrasse una follia, Sega si è impegnata a costruire una piena esperienza piratesca per Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , e questa ovviamente non poteva prescindere dalla presenza dei combattimenti navali , che vengono illustrati più nel dettaglio in questo nuovo trailer dedicato .

La nave come elemento fondamentale del gioco

Com'era lecito aspettarsi, in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà possibile anche ingaggiare delle furiose battaglie navali, che possiamo conoscere più nel dettaglio guardando il trailer qui sotto.

La gestione della nave occupa una buona parte del gioco, con la possibilità di modificarla e personalizzarla attraverso un'enorme quantità di variabili, potenziandone anche le caratteristiche.

Prendere parte ai combattimenti è poi una sorta di gioco dentro al gioco: alla guida della nave, ci troviamo ad effettuare manovre evasive e d'attacco, facendo fuoco con cannoni e altre armi e gestendo l'arsenale in maniera tattica per avere il sopravvento sui nemici, fino ad arrivare all'abbordaggio.

Una volta sul ponte nemico, il gioco assume il più consueto aspetto del picchiaduro a scorrimento, ma mantenendo sempre il suo strano tono piratesco. Non è peraltro da trascurare la vita a bordo della propria nave, con la necessità di curare l'equipaggio facendolo progredire e stabilendo rapporti con i vari membri.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ha la data di uscita fissata per il 21 febbraio 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e sarà disponibile in diverse edizioni, potete conoscerlo meglio nel nostro recente provato dedicato.