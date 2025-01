Xbox Developer Direct è stato il modo migliore per dare inizio al 2025 di Microsoft

Tornando a bomba in occidente, sono arrivate tre date di uscita piuttosto attese : quella di South of Midnight, il nuovo e promettente progetto di Compulsion Games, che sarà disponibile a partire dall'8 aprile; quella di Clair Obscur: Expedition 33, action RPG third party che farà il proprio debutto il 24 aprile; e infine quella di DOOM: The Dark Ages, che arriverà invece il 15 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Phil Spencer ha lavorato per anni al fine di allargare gli orizzonti di Xbox verso il mercato giapponese, nell'ambito di una storia d'amore che finora è stata spietatamente a senso unico , come ben sappiamo. Tuttavia non c'è dubbio che riallacciare i rapporti con lo studio nipponico dietro quell'occasione mancata di Scalebound rappresenta un gran bel segno.

Ad aprire l'evento c'è stata una gradita sorpresa, doppia per la precisione: da una parte l'annuncio di Ninja Gaiden 4 , nuovo capitolo della celebre saga firmata Team Ninja che verrà realizzato in collaborazione con un altro team non propriamente sconosciuto, PlatinumGames; dall'altra lo shadow drop di Ninja Gaiden 2 Black , riedizione in Unreal Engine 5 del secondo, indimenticabile episodio.

L' Xbox Developer Direct trasmesso ieri è stato senza dubbio il modo migliore per dare inizio al 2025 di Microsoft . La casa di Redmond sembra ormai aver capito bene come impostare questo genere di eventi, il calendario dell'anno appena cominciato richiedeva concretezza e concretezza c'è stata. A bizzeffe.

Un secondo trimestre infuocato

Se è vero che nei primi mesi del 2025 Xbox dovrà fare affidamento principalmente sulle produzioni multipiattaforma, con anche qualche gradita incursione nel territorio del Game Pass come dimostra l'imminente uscita di Sniper Elite: Resistance, il Developer Direct ha tracciato un percorso entusiasmante a partire dal secondo trimestre.

South of Midnight sembra infatti un titolo davvero affascinante, la probabile prova di maturità del team dietro Contrast e We Happy Few, mentre DOOM: The Dark Ages ha tutte le carte in regola per elevare la saga firmata id Software verso nuovi, spettacolari livelli.

Cosa accadrà poi fra l'estate e l'autunno? Ancora presto per dirlo, ma speriamo senz'altro che il calendario delle uscite di Microsoft ci riservi qualche altra bombetta: con Sony in stato confusionale per via di un focus sui live service che le ha fatto soltanto perdere tempo e denaro, potrebbe essere finalmente la volta buona per recuperare un po' di terreno.

