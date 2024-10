Sniper Elite: Resistance ha una data di uscita, annunciata con un trailer

Rebellion ha annunciato oggi la data di uscita di Sniper Elite: Resistance, nuovo capitolo nella nota serie di sparatutto ad ambientazione storica incentrati sulla figura del cecchino, fissata per il 30 gennaio 2025 e presentata in un nuovo trailer dedicato.

Sniper Elite: Resistance racconta una nuova storia che si svolge in parallelo a Sniper Elite 5, presentandosi dunque come una sorta di spin-off collegato alla serie ma non facente parte della progressione standard degli altri capitoli.

Come era stato annunciato, il protagonista è nuovo e si tratta di Harry Hawker, agente dello Special Operations Executive (SOE), che per la prima volta si ritrova al centro dell'attenzione mentre scopre un nuovo insidioso Wunderwaffe, qualcosa di così potente da garantire ai nazisti la vittoria della guerra.